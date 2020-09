La Justicia de EEUU bloqueó la orden del Gobierno de Trump contra WeChat

Y mencionó que esa red social es de utilidad para miembros de la comunidad chino-estadounidense o hablantes chinos en el país norteamericano.” Las pruebas de los demandantes reflejan que WeChat es efectivamente el único medio de comunicación para muchos en la comunidad, no solo porque China prohíbe otras aplicaciones, sino también porque los hablantes chinos con poco dominio del inglés no tienen otra opción más que WeChat”, razonó la magistrada.

You May Also Like