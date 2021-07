La justicia avala la compra directa de un piso al vendedor sin pagar la comisión a la inmobiliaria

La audiencia también considera esa cláusula contraria a la normativa de protección de los consumidores , y no supera el filtro de transparencia, al no acreditarse tampoco que hubiera habido una negociación individualizada con el comprador.

En el fallo, que se puede consultar online, la audiencia destaca que no consta que el comprador haya sido informado ni que haya mostrado su conformidad con esa cláusula que “impone una obligación genérica de abonar un precio con motivo de un contrato que no se pacta en aquel momento”.

