La Justicia australiana permite el acceso a cartas secretas de la reina Isabel II

La mayor crisis constitucional de Australia se dio el 11 de noviembre de 1975 cuando el representante de la reina Isabel II destituyó al primer ministro Whitlam bajo el argumento de que no renunció o convocó a elecciones tras no lograr el apoyo parlamentario para aprobar leyes presupuestarias.

En su fallo, los magistrados indicaron que si bien la correspondencia “alguna vez fue confidencial ya no lo es porque una persona que envía una comunicación a un funcionario público, relativa a un asunto público, no puede hacer que su comunicación sea privada y confidencial simplemente etiquetándola como tal”.

