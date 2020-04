La Justicia australiana anula la condena del cardenal George Pell por abuso sexual contra dos menores | Sociedad

Las acusaciones de pederastia contra Pell salieron a la luz en 2015, cuando una de las víctimas denunció ante la Policía de Victoria que había sufrido abusos sexuales en dos ocasiones por parte del prelado, poco después de que fuera nombrado arzobispo de Melbourne en 1996. El religioso se enfrentaba a una pena máxima de 50 de años de prisión, pero el juez, Peter Kidd, argumentó para su condena a seis años que tuvo en cuenta tanto la edad del cardenal, 77 años, como los delitos “horribles” de los que se le acusaba. El magistrado del Tribunal del Estado de Victoria remarcó en la sentencia que el abuso contra los dos niños del coro, que se produjo cuando iba aún vestido con sus atuendos religiosos oficiales, supuso “un ataque sexual descarado y forzado contra las víctimas”. “Los actos fueron sexualmente gráficos, ambas víctimas estaban visible y audiblemente angustiadas durante la ofensa”, precisó el magistrado, al insistir en que Pell era consciente de sus actos e incluso no reaccionó cuando uno de los niños le pidió que los dejara ir. Ahora la máxima instancia del país no ve suficiente solidez en las acusaciones.

