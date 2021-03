La junta militar de Birmania ordena el cierre de cinco medios independientes que informan sobre las protestas

“Estamos ahora en un punto en el que continuar haciendo nuestro trabajo significa correr el riesgo de ser encarcelados o asesinados. Lo cierto es que no dejaremos de informar sobre los enormes crímenes que viene cometiendo el régimen [militar] en todo el país”, indicó Swe Win, editor jefe de Myanmar Now.

El canal público MRTV, ahora controlado por el Ejército, anunció este lunes pro la noche la revocación de los permisos para los medios Myanmar Now, 7Day News, Democratic Voice of Burma, Mizzima y Khit Thit News, que retransmiten las protestas en directo y hacen un seguimiento sobre la brutal represión efectuada por las autoridades.

You May Also Like