La joven que denuncia haber sido violada por 30 hombres en un hotel dice que uno le ofreció después un vídeo del momento

Israel ha vivido protestas en hasta treinta puntos de todo el país el pasado miércoles debido a una violación en grupo de una chica de 16 años en la ciudad de Eilat. El caso ha despertado la rabia de cientos de personas que han salido a las calles para denunciar la situación de las mujeres en el país y pedir soluciones al Gobierno.

Según informa el diario local The Times of Israel, un grupo de 30 hombres habría violado a una chica de 16 años en un hotel tras intoxicarla con alguna sustancia.

La chica ha asegurado a los investigadores policiales que uno de los atacantes habló con ella el día siguiente: “Me dijo que tenía vídeos y me preguntó si quería que me los enviara, pero no fui capaz de soportarlo”. Las autoridades aseguran que esos vídeos ya han sido borrados de sus móviles.

El testimonio de la víctima relata que los treinta individuos la metieron en una habitación de un hotel y allí “se turnaron pacientemente” para violarla. El hotel pone en duda la versión y alega que no encuentran ninguna prueba de dicha agresión, a lo que la chica contestó para una cadena de televisión local que “nadie sabe por lo que he pasado, ¿cómo me pueden juzgar así y someterme a preguntas?“.

El caso levantó la rabia en todo el país y dio como resultado las protestas ocurridas el pasado miércoles. Algunos de los manifestantes llevaban pancartas en las que se podía leer el lema “Yo sí te creo” y “No estás sola”. El argumentario de las protestas apunta que las mujeres tienen sus derechos sociales muy reducidos en Israel, que este “no es un caso aislado” y que las víctimas tienen mucho miedo a denunciar.

חסימת כביש ראשונה להערב, צומת היכל התרבות בקצה שדרות רוטשילד. מאות מפגינים כבר כאן. לא ראיתי מכתזית בסביבה. בינתיים כאן יש נהגת אחת מרוצה ומרימה pic.twitter.com/bdIWKgLy4v — Bar Peleg (@bar_peleg) August 20, 2020

Los manifestantes también criticaron la inacción del Gobierno israelí en casos de abuso sexual y reivindicaron que los programas para prevenir la violencia sexual tienen carencia de asignaciones económicas estatales. También apuntaron la necesidad de enseñar a los niños desde pequeños a evitar este tipo de comportamientos y pidieron “unas políticas gubernamentales que prioricen subvencionar causas sociales y educación para prevenir la violencia de género”.