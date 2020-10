La isla de las tentaciones: Cómo superar una infidelidad

Las preocupaciones económicas, los problemas de salud y los desencuentros sobre la educación de los hijos pueden tensar una relación pero la infidelidad mina las bases de la pareja.

La infidelidad no es una situación fácil de definir ya que varía entre parejas e incluso entre compañeros en una relación: ¿Se considera una conexión emocional sin intimidad física una infidelidad? ¿y en el caso de relaciones vía Internet?

Algunos de los factores que intervienen en la infidelidad son problemas individuales como una baja autoestima, alcoholismo o la adicción al sexo pero otros forman parte del matrimonio o la pareja y se han construido a lo largo de los años de la relación.

El descubrimiento inicial de un romance suele desencadenar emociones fuertes para ambas partes, sorpresa, rabia, deseos de venganza, culpa, depresión, vergüenza y remordimiento. En estos casos es importante actuar con cautela y con las siguientes recomendaciones:

No tomar decisiones imprudentes: si se piensa que se podría herir físicamente a alguien o a uno mismo, es mejor buscar ayuda profesional de inmediato.

si se piensa que se podría herir físicamente a alguien o a uno mismo, es mejor buscar ayuda profesional de inmediato. ​Dejar espacio a la pareja : el descubrimiento de un romance puede ser intenso. Se puede actuar de forma imprevisible o impropia tratando de entender qué está pasando. Tomarse un respiro cuando las emociones se vuelvan demasiado intensas es la mejor opción.

: el descubrimiento de un romance puede ser intenso. Se puede actuar de forma imprevisible o impropia tratando de entender qué está pasando. Tomarse un respiro cuando las emociones se vuelvan demasiado intensas es la mejor opción. ​Buscar apoyo: compartir los sentimientos con amigos de confianza o seres queridos. El apoyo objetivo y no juicioso puede ayudar a procesar lo que se está sintiendo.

compartir los sentimientos con amigos de confianza o seres queridos. El apoyo objetivo y no juicioso puede ayudar a procesar lo que se está sintiendo. ​Darse un tiempo: hay que evitar ahondar en los detalles íntimos de la infidelidad en seguida. Hay que darse un tiempo sin presión, tiempo sin verse, tiempo para trabajar con tus emociones…; tiempo al que tienes todo el derecho del mundo.

Cómo recuperarse de una infidelidad



Recuperarse de una infidelidad es un proceso largo y difícil, sin embargo, es posible que un matrimonio sobreviva, e incluso que mejore, después de una infidelidad.

Los sentimientos no se imponen y las personas no nos pertenecen, por mucho que tengamos o hayamos tenido una relación durante años. El rencor no es una solución, es una trampa que te impide salir y superar la situación. Es importante que en esta situación, antes de tomar una decisión, trabajes tu bienestar emocional. Sólo cuando te sientas bien contigo verás con claridad cuál es la mejor opción.

Desde la Clínica Mayo plantean los siguientes pasos para una recuperación más rápida:

No tomar decisiones rápidas. Debemos t omar un tiempo para sentirnos mejor y comprender qué hay detrás de la infidelidad. Analizar aquellos aspectos que podrían evitar futuros problemas.

y comprender qué hay detrás de la infidelidad. Analizar aquellos aspectos que podrían evitar futuros problemas. ​Responsabilizarse de las acciones: terminar con la relación extramarital y detener toda interacción o comunicación con la persona.

terminar con la relación extramarital y detener toda interacción o comunicación con la persona. ​Ser honesto: una vez que ha pasado la situación inicial de sorpresa, discutir qué ha pasado abierta y honestamente, no importa lo difícil que sea hablar o escuchar lo referente a la infidelidad.

una vez que ha pasado la situación inicial de sorpresa, discutir qué ha pasado abierta y honestamente, no importa lo difícil que sea hablar o escuchar lo referente a la infidelidad. ​Plantear objetivos comunes: podría ser el momento de examinar qué ha pasado y considerar si la relación puede salvarse. Si se comparte un objetivo de reconciliación , se debe ser consciente de que arreglar el matrimonio llevará tiempo, energía y compromiso.

podría ser el momento de examinar qué ha pasado y considerar si la relación puede salvarse. Si se comparte un , se debe ser consciente de que arreglar el matrimonio llevará tiempo, energía y compromiso. ​Consultar a un consejero matrimonial: buscar ayuda de un terapeuta especializado que tenga experiencia en terapia de pareja e infidelidades.

buscar ayuda de un terapeuta especializado que tenga experiencia en terapia de pareja e infidelidades. ​Restablecer la confianza: ir a un consejero juntos para confirmar el compromiso con el matrimonio y evitar que los secretos continúen erosionando la relación. El infiel, no se puede pretender dejar atrás la infidelidad y seguir hacia delante ya que es importante dejar al compañero que fije sus propios tiempos de recuperación.

ir a un consejero juntos para confirmar el compromiso con el matrimonio y evitar que los secretos continúen erosionando la relación. El infiel, no se puede pretender dejar atrás la infidelidad y seguir hacia delante ya que es importante dejar al compañero que fije sus propios tiempos de recuperación. ​Perdonar: la infidelidad es emocionalmente devastadora. El perdón probablemente no venga de forma rápida o fácil pero será más fácil con el tiempo. Hay que mantener en mente que el perdón no significa olvidar o quitar importancia a lo ocurrido.

La mejor forma de superar una ruptura amorosa, según la ciencia

Investigadores de la Universidad de Colorado sugieren que superar una ruptura sentimental es tan sencillo como convencerse de que se ha superado. Para ello realizaron un experimento utilizando un placebo que hizo creer a los participantes que estaban tomando un remedio para calmar sus males.

“Solo el hecho de creer que estamos haciendo algo por superarlo puede ayudarnos a hacerlo”, explicaba Tor Wager, autor principal del estudio y profesor de psicología y neurociencia de la Universidad de Colorado. Los placebos suelen ser remedios efectivos en otros ámbitos de la medicina y se utilizan en multitud de casos en los que se trata de calmar fuerte dolores físicos. Todo está en creer que lo que estamos haciendo conducirá a una pronta solución del problema.

Wager ha estudiado sus efectos durante 15 años y ha llegado a la conclusión de que también son efectivos, clínicamente hablando, cuando se trata de dolor emocional provocado por una ruptura. En el estudio, publicado en el Journal of Neuroscience, el equipo de investigación examinó a un grupo de 40 voluntarios que experimentaron una “ruptura romántica no deseada” en los últimos seis meses. Se pidió a los participantes que trajeran una foto de su ex y una foto de un buen amigo del mismo género a un laboratorio de imágenes cerebrales en el que Wager y sus colegas realizarían exploraciones por resonancia magnética funcional.

Primero, se les mostró a los participantes fotos de su ex y les pidieron que recordaran la ruptura. Acto seguido se les mostraba la imagen del amigo que habían traído. Durante todo este espacio de tiempo, los investigadores administraron dolor físico a través de un estímulo de calor en el antebrazo izquierdo de forma repetida mientras realizaban un seguimiento de la actividad cerebral de los pacientes. La conclusión fue que las regiones activadas durante el dolor físico y emocional eran similares.

En definitiva, el estudio nos ayuda a reconocer que la angustia es real y que junto a las emociones exite un dolor físico real, pero que puede ser aliviado. Wager y sus colegas proponen con su investigación que una de las mejores maneras de superar una ruptura es engañarnos para superarlo. En otras palabras, hacer lo que creemos que nos ayude a mejorar seguramente funcionará