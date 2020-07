la irresponsable práctica que premia a la primera persona que se infecte

La ciudad está trabajando para que corra la voz y se pueda acabar con estas fiestas. También ha aprobado un nuevo reglamento al respecto que entrará en vigor el próximo lunes. “Esto no es político. Este es un problema de salud pública . La gente está muriendo y no hay cura. Tenemos que hacer todo lo posible para salvar tantas vidas como sea posible”, declaró McKinstry.

You May Also Like