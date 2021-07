La irónica felicitación de Feliciano López a Miquel Iceta, que este le ha agradecido pensando que era en serio

Pero no es el caso. Feliciano López ha sido uno de los deportistas más activos en las redes sociales para criticar las acciones del ejecutivo. De hecho, de manera muy elocuente ha resumido en otro tuit su opinión sobre la profunda remodelación del Consejo de Ministros: ““Cambiar todo para que nada cambie” me parece una reflexión dominguera interesante.”.

“Estoy encantado con nuestro nuevo ministro de cultura y deporte. No creo que España pueda encontrar un mejor representante para ambos ministerios. Enhorabuena, Miquel Iceta” , ha escrito el tenista y director del Mutua Madrid Open. Si no fuera porque López ha mostrado muchas veces que es totalmente contrario a este gobierno, algo que Iceta debe desconocer, este es un mensaje de felicitación sin más.

