La ira de Putin sobre los civiles sería el presagio de un giro brutal en la guerra

La lluvia de fuego contra civiles ucranianos el lunes también fue escalofriante, dado que ocurrió después de las últimas amenazas nucleares de Putin y días de debate sobre si podría usar un arma nuclear táctica. Si no lo hace, parece poco probable, dado su desdén hacia el dolor de los civiles, que tal decisión esté motivada por el deseo de evitar a los inocentes un arma tan horrible. Aún así, Kirby dijo que no había indicios de que Rusia estuviera activando armas nucleares o que Estados Unidos necesitara cambiar su propia postura nuclear.

“Probablemente era algo que habían estado planeando durante bastante tiempo. Ahora bien, eso no quiere decir que la explosión en el puente de Crimea no haya acelerado parte de su planificación”, dijo Kirby.

Fue obvio que el mensaje era para que el mundo lo viera. Putin no tiene la intención de ser humillado. No admitirá la derrota. Y está bastante preparado para infligir una carnicería civil y terror indiscriminado en respuesta a su serie de cambios en el campo de batalla.

