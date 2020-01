La invitación a Orson Scott Card, autor de ‘El juego de Ender’, levanta polémica en el Festival Celsius de literatura

Digan lo que digan algunos medios de comunicación, nos vemos obligadas a señalar y recordar que no, esto no forma parte de ningún ‘boicot’: es una decisión muy personal y muy meditada que incluso había sido comunicada previamente a la organización del @festivalcelsius . Nada más. https://t.co/yY7EcSYYrp

La tuitera Reina de los gatos recogió los motivos que hay detrás de esta retirada de invitados. Y es que, a pesar de que el Celsius 232 mantiene que ellos destacan el valor como escritor de sus invitados, y no su ideología, la invitación de Orson Scott Card no parece cuadrar demasiado con el festival, que ha tenido siempre un “ discurso de defensa y apoyo a minorías en literatura”, como mujeres o personas del colectivo LGTBI.

Otro habitual del festival, Javier Ruescas (No te calles), colgó en las redes: “Tras meditarlo con calma, y con mucha pena por lo que supone para mí, he decidido rechazar la invitación del Celsius mientras se mantenga la de Orson Scott Card. No creo que todo valga, ni tampoco todos los discursos ”.

Las autoras lamentan no acudir al festival y en su cuenta de Twitter dicen: “No podemos comprender ni soportar la incongruencia que supone estar a favor del colectivo LGBT+ y a su vez invitar a una persona que lucha activamente contra la comunidad. No nos sentimos cómodas , por tanto, compartiendo espacio con alguien que atenta contra nuestros derechos ”.

