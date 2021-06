La investigadora de la vacuna de Oxford contra el Covid-19 recibe una ovación de gala en la pista central de Wimbledon

Dame Sarah Gilbert se convirtió en protagonista inesperada de la jornada de Wimbledon del lunes. La investigadora de la vacuna de Oxford contra el Covid-19 asistió como espectadora a la pista central y recibió una calurosa bienvenida por parte del público.





La presencia de Gilbert en la grada fue anunciada por megafonía y el público de la central de Wimbledon la brindó una sonora ovación. Los aplausos duraron más de un minuto, durante el cual la investigadora se mostró un tanto emocionada, pues poder contar con la grada a rebosar y sin mascarillas es, en parte, gracias a ella.

En redes sociales se celebró el gesto de la pista central y se valoró el hecho de que se rindiera homenaje a la ciencia en un evento deportivo de tanto alcance. “Cuando decidí convertirme en científica hace algunas décadas, nunca imaginé que vería el día en el que una ovación de más de un minuto fuese dirigida a un científico como muestra de gratitud. Espero que esto inspire a otras niñas para convertirse también en científicas”, publicaba una usuaria de Twitter. “No voy a mentir. Me he puesto en pie y he aplaudido en habitación cuando lo he visto”, decía otro.