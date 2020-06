La investigación asume que Madeleine “está muerta” pese a los nuevos indicios que incriminarían a un preso alemán

La Policía británica trabaja bajo la premisa de la “desaparición” porque no existe evidencia aún no su muerte, pero los investigadores alemanes son más tajantes sobre el fallecimiento de la menor. “ Hay motivo para dar por hecho que hay otras personas, aparte del sospechoso, que tienen conocimiento del crimen y del lugar donde se abandonó el cadáver”, dice la fiscalía citada por BBC.

You May Also Like