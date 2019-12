La inversión por habitante en I+D en España es la mitad que la media europea

“En general no se está apostando desde ningún punto de vista suficientemente en este ámbito, no se está apostando lo suficiente en I+D , en políticas que fomenten el ahorro, la eficiencia…”, alerta.

La explicación de esta distancia entre España y la media de la UE en términos de I+D no hay que buscarla en el potencial económico. Si tomamos los valores medios de la UE-28 como un índice 100, la renta per cápita española alcanzaría los 91 puntos , mientras que l a inversión en I+D por habitante se quedaría en 49.

You May Also Like