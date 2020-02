La inversión en influencer marketing creció un 185% en España en 2019

Su imparable crecimiento no oculta el hecho de que el influencer marketing en España sea un sector “sin suficiente profesionalización, todavía muy alejado de los mercados más desarrollados”. No obstante, cada vez son más las agencias, marcas y prescriptores digitales que abogan y trabajan en esa línea en España, “uno de los países líderes a nivel mundial en penetración de redes sociales” pero sin una regulación legal específica como ocurre en Estados Unidos o Reino Unido.

