La invasión de los drones

En la invasión de Ucrania , ambos contendientes han multiplicado exponencialmente la acción de estos aparatos desde que Putin inició el ataque. En los primeros compases de la guerra, el Ejército ruso se vio sorprendido por unos drones de origen turco que Zelenski había comprado a Erdogan . Sin ser unos aparatos demasiado avanzados y relativamente baratos, los llamados Bayraktar TB2 causaron estragos en las unidades rusas que no contaron con tan letales avispas . La respuesta de Rusia fue comprarle cientos de drones a Irán con los que ha producido grandes daños en objetivos civiles e infraestructuras. Son aparatos más baratos y menos sofisticados que los drones que Estados Unidos incluyó en su último paquete de ayuda militar a Kiev. Biden proporciona a Ucrania al menos 15 aeronaves no tripuladas Scan Eagle capaces de realizar labores de inteligencia y reconocimiento al más alto nivel.

