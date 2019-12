La invasión de Estados Unidos a Panamá

Estados Unidos quería recobrar su hegemonía en la región. En segundo lugar la invasión tuvo como uno de sus fines eliminar las Fuerzas de Defensa de Panamá, establecidas por el general Manuel Antonio Noriega. En tercer lugar significó un ensayo para el modelo de guerra total, sin importar el alcance del experimento. En la misma se probaron nuevas armas como Bombarderos Stealth F-11,Bombas de 2,000 libras, Misiles Hell Five. Helicópteros y lanzamisiles Blackhawk, Apache AH-64 y Cobra, Aviones de asalto A-37, Cañones de fuego rápido de 30 mm y Fusiles M-16 con mirilla infrarroja. Otra poderosa razón es que en enero de 1990, le correspondía a Noriega nombrar el Administrador del Canal, según lo establecido en los Tratados Torrijos-Carter. El ataque a Panamá comenzó desde el Cerro Ancón hacia el barrio pobre de El Chorrillo. Este barrio fue quemado por las Fuerzas Militares de Estados Unidos y murieron muchas personas, incluyendo mujeres y niños. Hasta hoy día no sabemos cuántas personas murieron en ese ataque, ya que los soldados de Estados Unidos arrastraron muchos cadáveres hacia la antigua ‘Zona del Canal’, donde fueron enterrados en tumbas comunes. El inmisericorde ataque continuó en otras zonas de la ciudad donde se lanzaron más de 400 bombas durante la invasión. Estados Unidos atacó otros lugares que consideraba de suma importancia en la República de Panamá. ‘El país quedó en bancarrota y en los meses siguientes no se hicieron esperar los despidos masivos de empleados públicos y trabajadores de empresas privadas.’ (Ecured, 2009)

