La invasión a Panamá, laboratorio inaudito

Solo 30 años después, el actual gobierno se atreve a dar pasos para declarar, al menos, el 20 de diciembre Día de duelo Nacional. No se ha visto una columna escrita por “periodistas” o “escritores” de cuello blanco que hayan sido capaces de reflejar el dolor que causó y causa esta tragedia o para reclamar justicia. Pero sí he leído a algunos alabarderos de los que aludo, rindiéndole tributos al desparecido ex -presidente Bush y a su hijo, como también se escucha a algunos que justifican la invasión como causa justa con un resarcimiento que más parece una ofensiva limosna. Allá ellos, sus conciencias y justificaciones.

Las heridas de una invasión no cicatrizan, se profundizan con el tiempo. Querer borrarlas de las memorias del alma no se logra con esconderlas al conocimiento de las nuevas generaciones, es imposible, ruin, inconsecuente y antipatriótico. Contra este pequeño, alegre y desprevenido pueblo sentimos que se cometió un crimen imperdonable en 1989, cuando, además, fue el regalo a toda una población pacífica y generosa en días del nacimiento de Jesús. Fue la culminación de un proceso de extorsión que, a la vez servía de laboratorio para otras actuaciones militares. Así lo demuestran los hechos con “desclasificaciones” extemporáneas o sin ellas.

