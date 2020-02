La inutilidad de las máscaras

Si las máscaras se confesaran, al estilo de Mishima, aquí no quedaría de pie casi nadie, pero ahora se lleva lo natural, el robo a la cara pero con cariño, con voz de pueblo, para que las máscaras inútiles no tengan cabida ni en los carnavales que se nos vienen encima, dejándonos a todos con cara de tonto.

Pagar bolsas de comida con dinero público no es corrupción como no lo es no presentar las planillas, nombrar familiares y amigos en cargos públicos, figurar en más de una comisión cobrando varios sueldos, o proponer leyes que van contra lo más básico, que es el prójimo y la razón. Van convenciendo a los electores que toda esta robadera es hacer patria. Y hay quien se lo cree porque los colores coinciden con el partido al que votaron.

