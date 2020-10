la inusual estrategia de Japón para continuar la vida social y económica en medio de la pandemia

Este efecto, llamado ‘eventos de supercontagio’, dio al equipo de Oshitani a comprender que “la transmisión de este virus no puede contenerse su no se controlan los clúster de infecciones”, es decir, grupos de eventos de salud similares que han ocurrido en el mismo área al mismo tiempo. “El control de estos clústers ha sido también la base de nuestra estrategia para convivir con el virus”, dijo Oshitani.

Además de las exigencias habituales (mascarillas, distancia física, lavado de manos, no gritar ni conversar en alta voz, no besar o dar la mano), en Japón las decisiones se basaron “en el conocimiento que teníamos del virus y en lo que íbamos descubriendo de él”.

“Se trató de disminuir la transmisión tanto como fuera posible, a la vez que se mantenían las actividades sociales y económicas. Aceptamos que este virus es algo que no se puede eliminar. De hecho, la gran mayoría de enfermedades infecciosas no se pueden eliminar, por lo que entendimos que la mejor forma de combatirlo era coexistir con él”, explica Oshitani.

