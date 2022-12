La interminable ‘maldición’ de Inglaterra con los penaltis en grandes torneos

“ Me sentía seguro lanzándolo, sólo que no lo ejecuté como quería . El equipo está en un buen momento, con jugadores en su mejor forma, y habrá momentos buenos en el futuro . Ahora nos da mucha rabia que se haya acabado, porque estábamos convencidos de que podíamos llegar hasta el final, pero podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho ” comentó Kane al acabar el partido ante Francia, disgustado consigo mismo por su fallo, pero convencido de las futuras oportunidades que le aguardan a su país en el futuro. Por el momento, tocará esperar y trabajar para romper esa ‘maldición’ de Inglaterra con los penaltis.

Desde aquel triunfo, en el que curiosamente no dispusieron de ningún lanzamiento desde los once metros, apenas han acumulado dos semifinales mundialistas, otras dos europeas, y la final de la Eurocopa 2020 . Lo que sí han ido coleccionando, no obstante, han sido decepciones, las más profundas generadas por fallos en las penas máximas.

You May Also Like