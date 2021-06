La inteligencia de EEUU no ha encontrado evidencia de que los ovnis avistados sean tecnología extraterrestre, pero tampoco lo descarta

No hay evidencia de que los objetos voladores no identificados (ovnis) que vieron durante los últimos años pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sean naves espaciales extraterrestres. Así lo confirmaron funcionarios de inteligencia estadounidense que, sin embargo, no han encontrado una explicación para el fenómeno.

El informe determina que ni ninguna tecnología avanzada producida por EEUU está detrás de los avistamientos. Esto elimina cualquier posibilidad de que lo visto por los pilotos sea parte de algún proyecto secreto estadounidense.

El próximo 25 de junio, el Congreso de EEUU recibirá una versión desclasificada y ampliada del informe de inteligencia, que permitirá conocer otras conclusiones. Uno de los temas que generará más debate es que no hay certezas sobre los ovnis, evidencias que pueden decir qué son. Por este motivo, tampoco se descarta que sean naves espaciales extraterrestres, informó The New York Times.

Sobre este debate incluso han participado ex presidentes de EEUU, como fue el caso de Barack Obama que comentó sobre el tema en el programa The Late Late Show with James Corden en CBS.

“Lo que es cierto, y de hecho estoy hablando en serio aquí”, dijo Obama, “es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son”.

Como queda claro en el informe, los expertos no han podido explicar el comportamiento de los fenómenos observados: su aceleración, así como su capacidad para cambiar de dirección y sumergirse. Sin embargo, la inteligencia de EEUU no descarta que los ovnis puedan ser tecnología experimental de alguna potencial, probablemente Rusia o China.

La Armada confirmó la autenticidad de video donde se ven ovnis

Y de hecho, existe preocupación en los servicios de inteligencia y los militares estadounidense sobre el hecho de que China o Rusia pudieran estar experimentando con tecnología hipersónica, con velocidades de vuelo superiores a los 6.000 kilómetros por hora.

Por ejemplo, se sabe que Moscú ha estado invirtiendo fuertemente en hipersónicos, creyendo que la tecnología es capaz evadir la defensa antimisiles estadounidense. Por su parte, Beijing también ha desarrollado armamento hipersónico y lo ha exhibido en desfiles militares.

Una posible explicación es que los fenómenos podrían ser globos meteorológicos u otros aparatos usados en investigación, aunque esta teoría no se sostiene en todos los casos, dijeron los funcionarios.

En abril, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos confirmó que las fotografías y videos filtrados a la prensa que se tomaron en 2019, en donde se observan algunos ovnis, son legítimos.

Miembros de la Marina, lograron captar objetos en forma de triángulo con luces parpadeantes y moviéndose de un lado a otro entre las nubes, en fotografías y videos, informó Sue Gough, la portavoz del Pentágono, en un comunicado a CNN. Se observan tres objetos, uno con forma de esfera, otro con forma de “bellota” y un último caracterizado como un “dirigible metálico”.

La portavoz del Pentágono dijo que para mantener la seguridad y evitar revelar información que pudiera ser útil, para adversarios, el Departamento de Defensa no discutía públicamente los detalles de las observaciones que se hicieron.

“Como dijimos antes, para mantener la seguridad de las operaciones y evitar revelar información que pueda ser útil para los adversarios potenciales, el DOD (Departamento de Defensa) no discute públicamente los detalles de las observaciones o los exámenes de las incursiones reportadas en nuestros campos de entrenamiento o espacio aéreo designado, incluyendo esas incursiones”, dijo Gough.

La Marina dijo, en 2019, que “ha habido una serie de informes de aeronaves no autorizadas y/o no identificadas que ingresaron a varios rangos controlados por militares y espacio aéreo designado en los últimos años”. En 2020 el Pentágono publicó tres videos en donde se muestran fenómenos aéreos no identificados. Clips de la Marina de Estados Unidos habían confirmado ya antes que eran reales.

Se ordenó a las agencias de inteligencia de Estados Unidos que se entreguen informes sin clasificar sobre las UAP (Fenómenos Aéreos no Identificados, por sus siglas en inglés) al congreso en junio.

Por otra parte, Chris Hadfield, ex piloto de la Real Fuerza Aérea Canadiense, de la Marina Estadounidense y ex comandante de la Estación Espacial Internacional, dijo en una entrevista reciente con la CBC Radio que adjudicar cada avistamiento ovni con una forma de vida extraterrestre inteligente es una “completa estupidez”.

El reconocido astronauta compartió ese y muchos otros puntos de vista sobre los recientes debates alrededor del informe sobre UFO (Objeto Volador No Identificado) y UAP (Fenómenos Aéreos No Identificados) -por sus siglas en inglés- que está próximo a ser entregado ante el Congreso de Estados Unidos por las agencias de inteligencia de ese país el próximo mes.

De acuerdo con Hadfield, no es que sea descabellado pensar que exista vida en otras partes del universo, lo que es una idea no solo plausible sino muy entretenida de debatir, pues plantea importante preguntas sobre la responsabilidad que tendría la especie humana frente a un descubrimiento de ese tipo, pero tampoco hay que dejarse llevar por la paranoia de apuntar a evidencia en todas partes.

“Evidentemente, he visto innumerables cosas en el cielo que no entiendo. Pero ver algo en el cielo que no entiendes y concluir inmediatamente que es vida inteligente de otro sistema solar es el colmo de la estupidez y la falta de lógica”, señaló.

