la inteligencia artificial da movimiento a tus fotos antiguas y el resultado es increíble

El proceso de conversión está completamente automatizado. Los usuarios solamente necesitan subir una fotografía a través del sitio web de MyHeritage, donde primero se retoca y se mejora no solo para mejorar la calidad de la animación final, sino también para que sea más fácil para el algoritmo de aprendizaje profundo (creado por una empresa llamada D-ID) completar el proceso.

No obstante, Deep Nostalgia está destinado a dar vida a las fotos fijas , incluso aquellas que no se capturaron en un teléfono inteligente moderno, sino en una vieja cámara de fotos analógica.

You May Also Like