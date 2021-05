La inteligencia artificial, aliada para predecir el curso de la Covid-19

El algoritmo parte de la recogida de parámetros como los datos demográficos del paciente (edad, sexo, si son o no de residencias…), sus antecedentes personales (si es fumador o diabético, si tiene hipertensión o problemas cardiovasculares, pulmonares, neurológicos, oncológicos, renales, etc), fármacos administrados (antes y en el momento del ingreso), otras variables como el grupo sanguíneo, el Índice de Masa Corporal (IMC), si ha estado previamente en la UCI o ha sido sometido a ventilación mecánica, y hasta 382 variables de laboratorio y su evolución temporal.

El coronavirus se trata de un enemigo muy traicionero. Si bien para la gran mayoría no va más allá de un problema leve o moderado, para un 20% puede complicarse tanto que llegue a ser mortal. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Qué influye más allá de enfermedades previas? En este contexto, la última herramienta que han presentado los Hospitales Universitarios gestionados por Quirónsalud en Madrid -los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz (Madrid), Rey Juan Carlos (Móstoles), Infanta Elena (Valdemoro) y General de Villalba (Collado Villalba)- para luchar contra la Covid-19 es más que bienvenida: un algoritmo predictivo basado en el Big Data que permite pronosticar en tiempo real la progresión de muchos pacientes afectados por este virus.

