La institucionalidad y las listas

No somos ilusos. Nuestra nación reconoce y comprende que el infierno está empedrado de buenas intenciones y que de nada sirven los buenos propósitos si no van acompañados de obras, pero, esto de las listas (me niego a colorearla por encontrarlo peyorativo para con nosotros mismos) definitivamente que ofenden y resultan contrarias a cualquier propósito que procure una solución a los temas que intentan resolver. A los poderosos de hoy (a duras penas, pues algunos de ellos, económicamente están en quiebra o bancarrota, por la imposibilidad de hacerle frente a sus obligaciones) les tomó siglos la construcción del país y, por ende, de las instituciones que hoy nos restriegan como grandes logros, sujetas a ser por nosotros imitadas.

Mas allá de Eva y Adán, la manzana y el Jardín del Edén, desde que el mundo es mundo las dicotomías entre el bien y el mal, lo correcto e incorrecto, lo moral e inmoral, siempre han estado presentes, esencialmente por aquello de que el hombre/mujer, por el “Supremo” dotado fue, de un don exclusivo llamado raciocinio, que no es otra cosa (y no es que sea poca) que la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad.

