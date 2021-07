La insólita historia detrás de Ganda, el rinoceronte que sedujo a Alberto Durero

Asimismo, Ganda no fue el único rinoceronte que cautivó a los europeos. “Unos años más tarde llegó un nuevo rinoceronte a Madrid”, cuenta el escritor, que se refiere al que pisó la capital en 1579 traído por unos titiriteros portugueses, y que dio nombre al lugar donde estuvo unos días pastando, la actual calle de la Abada (término en desuso para referirse al rinoceronte). Se dice, además, que la abada fue un obsequio del gobernador de Java a Felipe II, aunque no hay pruebas que lo demuestren.

