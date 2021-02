La ‘insistencia’, vía para nuevos corregimientos

El veto al proyecto de ley 73 revolvió los ánimos en el Legislativo, pues diputados de CD advierten que no se descarta que la posición de Cortizo tenga matices políticos a la luz de la siguiente pregunta: ¿por qué no objetó los 11 corregimientos en Bocas del Toro que impulsó su copartidario Benicio Robinson y, en cambio, rechazó el de Archibold?

