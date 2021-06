La inseparable pareja ucraniana se deshace de las esposas tras 123 días

Por su parte, Kudlay admitió que no se arrepentía de haber recurrido a encadenarse con su pareja para intentar salvar la relación pero añadió que las esposas le ayudaron a comprender que no eran “personas de ideas afines” , explicando que “no estamos en la misma onda, somos totalmente diferentes”.

La joven ucraniana explicó que el espacio íntimo personal era lo que más extrañaba, aunque sintió que su novio no le prestaba suficiente atención mientras estaban encadenados. “No me dijo ‘te echo de menos’ aunque me hubiera gustado escuchar eso” dijo la esteticista de 29 años.

