“La inseguridad es necesaria, te da la capacidad de evolucion

Beret es consciente del papel que internet ha jugado en su corta carrera y de su potencial. “En 2020 todo se mueve por redes sociales”, afirma, “que seas cantante y no tengas Instagram es una cosa extraña” . Cree que sin ellas “tardaría el triple en todo” y recuerda que tiene ventaja: “Como soy milenial, tengo un máster”. No hace tanto que se quitó las camisetas de colores y las rastas del pelo –una promesa con su abuela-. “Esa época molaba, era mucho de sentir y poco de pensar”, reflexiona, “ la de tropiezos que me habré dado en mi vida por culpa de eso , pero había alguna que otra cosa buena”. Termina con una frase de las suyas: “A veces hace falta tener rastas y pensar menos”.

También está aprendiendo a tocar el piano, perfecciona su guitarra y está viendo todas las series y películas que por trabajo no ha podido disfrutar antes. Cita uno de sus viejos temas, Sal de mí: “Mi reloj de arena quiere comprar siglos, pero no tiene tiempo pa poder ahorrar”. Eso resume su vida, asegura, “tengo esa neura en la cabeza de que creo que, en muchos momentos, pierdo el tiempo”. Le gustaría, por ejemplo, ir de público a un festival de música sin ser él. Y otras tantas cosas. J Balvin y el trap argentino, entre otras propuestas, forman parte de su banda sonora de estos días.

You May Also Like