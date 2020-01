La inquietante sombra de Alberto Fujimori

Según los últimos sondeos peruanos, la agrupación Alianza por el Futuro, que postula a la hija de Fujimori y a varios de sus ex ministros y ex asesores, podría obtener 15 legisladores de un total de 120, lo que la convertiría en la cuarta agrupación política con más representantes. “Ya en el Congreso tendremos la misión de garantizar el retorno de Alberto Fujimori por la puerta grande”, dijo a Reuters su jefe de prensa y candidato al Parlamento, Carlos Raffo.

El ex presidente Alberto Fujimori, detenido en Chile, no participa activamente en el proceso electoral peruano, pero su nombre resuena entre sus seguidores que con sus votos podrían llevar al Parlamento a su hija mayor Keiko y a un grupo de sus más cercanos colaboradores, plantea en un análisis noticioso, la periodista Mónica Vargas, de Reuters . Indica que el ex mandatario, a quien Perú busca extraditar por violación a los derechos humanos y corrupción desde Chile, seguirá los detalles de los comicios del domingo por primera vez privado de su libertad y sin poder opinar.

