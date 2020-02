“La inmunoterapia está ayudando a curar tumores que eran incurables”

A las mujeres que quieran dedicarse a la ciencia les diría que van a escoger una de las profesiones más bonitas que hay, porque pocas cosas dan más alegría que estudiar la realidad y mejorar nuestras vidas gracias a este conocimiento. En el caso de que duden de si serán capaces, les pediría que no lo hagan. Todos y todas tenemos las mismas capacidades, pero no nos alientan por igual.

Según he ido progresando en mi carrera, he visto los obstáculos a los que nos enfrentamos las mujeres por el mero hecho de serlo. Los estereotipos de género y pérdida de autoconfianza de las niñas empiezan muy temprano, por lo que tenemos que ser muy conscientes para evitar que nuestras hijas tengan menos oportunidades, porque estaremos perdiendo talento para un mundo mejor.

