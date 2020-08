La inmunidad de rebaño: ¿qué es?

Panamá, con una población aproximada de 4.5 millones de habitantes (el Censo 2020 fue truncado precisamente por la pandemia ); si excluimos una población aproximada de 1.4 millones en niños y adolescentes, hasta los 17 años (Unicef, 2019), población “caprichosamente declarada no vulnerable”, además tomando en cuenta nuestra tasa de crecimiento poblacional (basado en los nuevos nacimientos y la tasa de decesos no Covid ) y la no menos importante, realistas y, para muchos, mal contabilizadas cantidad de seres humanos inmigrantes bienvenidos y asimilados como nuevos panameños, pudiéramos trabajar con una muestra de poco mas o menos 3 millones de habitantes .

Considero, a título muy personal, que las cifras en nuestro país no solo han sido honestas y meticulosas, sino que han sido reconocidas con toda justicia como muy bien llevadas; por esta razón tenemos una matriz concreta pero obviamente relativa, basadas en nuestro trabajo y esfuerzo conjunto; además de esto, tenemos otra fortaleza basada en una buena cantidad de pruebas diagnósticas, aun no suficientes, y finalmente nuestro porcentaje de letalidad reconoce de alguna forma nuestro gran esfuerzo, que nos mantiene en un poco mas de la mitad del promedio mundial.

You May Also Like