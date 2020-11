La inmunidad al coronavirus podría durar años, sugiere investigación científica

En los últimos meses surgió la opinión de que la disminución de la cantidad de anticuerpos podría llevar a que la inmunidad al coronavirus desapareciera en pocos meses. Sin embargo, los mencionados hallazgos científicos llamaron a no olvidar que los anticuerpos no son el único elemento del sistema inmunológico. Aparte de ellos existe un fenómeno llamado ‘inmunidad esterilizante’, que se produce cuando las células mismas continúan recordando el virus, lo que les permite prevenir enfermedades con más frecuencia y eficacia que la de los propios anticuerpos.

La investigación, que analizó los casos de 185 pacientes con covid-19, mostró que ocho meses después de padecer la enfermedad, la mayoría de ellos tenían suficientes cantidades de células inmunitarias para seguir combatiendo el virus. Además, sugirió que quienes tenían algún otro tipo de coronavirus podrían portar ciertas células inmunes hasta 17 años después de la recuperación. “Esa cantidad de memoria podría evitar que durante muchos años la mayoría abrumadora de las personas contraigan una enfermedad grave que requiera hospitalización”, declaró a The New York Times el virólogo Shane Crotty, del Instituto de Inmunología de La Jolla (California, EE.UU.), quien codirigió el estudio.

