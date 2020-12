La inmoralidad de la opresión contra las mujeres

No existe fundamento para la violencia, la opresión y la discriminación contra la mujer. A más de 150 años de La Esclavitud Femenina, Mill nos convoca a hombres y mujeres a luchar por la libertad, bienestar y autodeterminación de todos los individuos, porque el respeto a la individualidad es un valor atemporal que no distingue géneros.

En Panamá, hemos retrocedido en perspectiva de género, el Foro Económico Mundial nos posiciona en el puesto 46 a nivel mundial, no existe política pública que impulse empoderamiento económico de la mujer, el mayor logro en materia de género es la Ley 82 que tipifica el femicidio como delito en el Código Penal, y como alerta el diagnóstico de paridad de género de Panamá (2018) la política de género panameña es reactiva, y no, preventiva.

Mientras los aires progresistas impregnaban todos los rincones de la sociedad y el mundo, no sorprendieron ataques de todos los sectores, en el campo del periodismo, en la revista estadounidense Vanity Fair se publicó una imagen con el texto -Un filósofo femenino- con una foto de Mill, en la ciencia, psicoanalistas como Sigmund Freud y Weininger buscaron explicar la razón del interés de la mujer por sus derechos a través de sus postulados -Mujeres hombres- , y -Mujeres medio hombre-, quienes ahondaron en el dilema sexo-género y la heterodesignación, y no, en la hegemonía patriarcal. Las sufragistas fueron víctimas de estos señalamientos.

