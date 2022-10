“La influencia de Florentino Pérez es muy importante”

Ahora, atendiendo al procedimiento parlamentario, este Proyecto de Ley del Deporte irá al pleno del Congreso con las enmiendas que se presentaron en la Comisión. “En el Senado se parte de nuevo de cero, con nuevas enmiendas. Nosotros hemos preguntado a Real Madrid y el resto si presentarán, pero nos han dicho que no. Esperemos que no influyan, con esa capacidad que tiene alguno para influir… Pero todo es posible”, zanjó.

Tebas insistió en rueda de prensa en que “al PP se le ha vendido” que el asunto de la Superliga, “como está judicializado”, no se puede “retirar esa frase” que seguiría poniendo trabas a un proyecto que “destruirá” a los clubes. “Estoy convencido de que el Gobierno y el PP no están a favor, pero para ello hay que decirlo y hacerlo”, recriminó.

Lo que deja “incomodamente satisfechos” a LaLiga es la enmienda que podía frenar proyectos como el de la Superliga , liderado por Florentino Pérez. “Con ese artículo benefician indirectamente a la estrategia de la Superliga. Y me sorprende, porque se han manifestado (Gobierno y PP) en contra de esa Superliga y a veces no ven la incidencia que pueden tener. Pero tenemos muchos mecanismos para luchar contra la Superliga, incluso legales, que nos permitirán seguir enfrentando esta batalla. También con la UEFA, que tiene nuestro apoyo con este tema”, comentó.

“La postura general de los clubes ha sido que no somos tontos, que hacemos las cosas con convencimiento. Los clubes toman las decisiones con plena conciencia, sin presiones , Tebas no hace lo que quiere en LaLiga. Tienen que conseguir convencer a los demás, esto es democracia”, manifestó respecto al proceso de toma de decisiones en la patronal.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas , aseguró este jueves que el motivo de que no saliera adelante la enmienda que prohibía la participación de clubes españoles en competiciones no oficiales en la nueva Ley del Deporte es la influencia que ejerce Florentino Pérez y el interés que tiene el presidente del Real Madrid en sacar adelante la Superliga europea.

You May Also Like