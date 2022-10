La ‘influencer’ Elena Huelva, enferma de cáncer, sale del hospital tras su gran mejoría: “Nada me para”

Hace apenas una semana que Elena Huelva comunicó a sus más de 430.000 seguidores, con los que lleva desde 2019 compartiendo el día a día de su tratamiento contra el cáncer, que volvía a estar ingresada. Sin embargo, ahora ha alegrado a todos al comunicar que ya se ha ido a casa.

La influencer de 20 años visibiliza su proceso con el sarcoma de Ewing que le diagnosticaron en 2016. De hecho, en una entrevista con 20minutos dijo que no quería que “nadie sintiera pena”, sino todo lo contrario, pues está “viviendo la vida a tope“.

La joven, tras sentir dolor y no poder respirar bien, tuvo que ir al hospital antes de lo esperado y se quedó ingresada, a la espera de que le hicieran un PET TAC que le agobiaba un poco. Aun así, continuaba manteniendo esa actitud tan positiva que la caracteriza.

Recientemente, confirmó que, tras recibir los resultados, “las cosas no estaban yendo bien“, pero no se iba a quedar “de brazos cruzados”. “Sobre el dolor, está controlado, lo importante es que no sufra con el dolor, por eso estoy con morfina”, informó. “Mis ganas ganan”.

‘Stories’ de Elena Huelva. INSTAGRAM

Pero, este miércoles, Elena Huelva compartió con sus seguidores la mejor de las noticias: se había despertado encontrándose “bastante mejor” y podía volver a casa. De hecho, tal y como ha compartido en sus stories, incluso había podido viajar.

“Hoy que me encontraba mejor hemos decidido venir a Madrid a una cosita que tenía y me hace mucha ilusión”, dijo junto a una foto en el tren. “Nada me para”.