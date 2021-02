La indignación crece: una denuncia y otra protesta

La denuncia cita una declaración de Jorge Giannareas, especialista en política social del Fondo de las Naciones unidades para la Infancia (Unicef), quien aseguró que los niños que se encuentran en albergues están bajo la responsabilidad del Estado y que el hecho de que la administración de esos establecimientos esté en manos de una organización no gubernamental no es una razón para disminuir esa responsabilidad.

You May Also Like