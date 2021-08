la increíble historia de Enrique

El punto de inflexión de este chico llegó cuando una banda rival decidió ir a por su madre . Antes de ser arrestados, los agresoras atentaron contra la mujer hasta en dos ocasiones y al verla en peligro, Enrique decidió dejar atrás aquel camino. “He hecho muchas cosas malas y me he mezclado con mucha gente mala. Estoy agradecido de que Dios cuide de mí y de mi familia. Me ha dado la oportunidad de comenzar una nueva vida y la música supone gran parte de ese cambio”, cuenta.

You May Also Like