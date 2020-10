‘La incompetencia es increíble’ | La Prensa Panamá

Gerardo Solís. ¿Leal a Cortizo, a los diputados, al país o a él?

Leal a él mismo. Y con mucha experiencia en eso.

Y, ¿Eduardo Ulloa?

Un largo suspiro. Decepcionante, por decir lo menos. Parece que todo el que llega a ese cargo se vuelve víctima de una terrible maldición de cobardía.

¿Hay manera de que una planilla que se llama ‘cashback’ se maneje bien?

Ni siquiera en las tarjetas de crédito.

Cortizo pidió revisar la prohibición de ir a las playas a Sucre. ¿Qué dice eso?

Que el poder sigue en el Minsa y que el balance economía–salud no ha variado. Y a estas alturas, lo primero es lo primero.

¿Qué tan mal estamos?

Lo mal que estamos es que no sabemos qué tan mal estamos.

¿Héctor Alexander lidera o no la agenda económica?

¿Cuál agenda económica? Si el plan de recuperación económica existe, debe ser el secreto mejor guardado del gobierno.

Endeudamiento público versus su uso. ¿Cuál será la consecuencia?

Estamos endeudándonos para gastar en burocracia; lo pagaremos carísimo. Seguimos manteniendo a un gobierno ineficiente, gordo, incapaz y PRD.

¿Esos términos son sinónimos?

Al menos tres de cuatro. Estamos presenciando la implosión política del PRD. La incompetencia es increíble.

El PRD. ¿Cree que desaparecerá?

Como lo conocemos, sí. Volverá a sus raíces castrenses, altamente politizado y con poco talento, porque los pensantes o están en el gobierno o ya están jubilados.

¿Quién le da pena ajena?

La Corte. Ha estado en la posición clave para hacer valer los derechos de los ciudadanos y nos ha dado la espalda. Decidió plegarse al yugo estúpido del Minsa.

Fallo de promotores en la Asamblea.

Otra infeliz muestra de la polución de la Corte.

Y, ¿el silencio sobre el matrimonio igualitario?

Silencio inútil y contraproducente. Tarde o temprano, la CIDH nos hará comernos un fallo equivocado.

Playas cerradas y casinos abiertos. La mejor muestra de…

Ignorancia e incompetencia.

Y, ¿la reapertura del turismo versus los domingos de cuarentena?

El domingo es el último clavo del que el Minsa no se quiere soltar, para demostrar que nos sigue sometiendo a todos.

Casinos sin restricción de aforo versus bibliotecas con un montón de restricciones, incluyendo cuarentena de libros usados. ¿Qué dice eso?

Ese lobby es más influyente que los cuatro gatos que vamos a la biblioteca.

¿Chambonada, desidia o ineptitud?

La ineptitud produce la chambonada, y han querido empoderar a unos pelaos que no han entendido ni el país en el que están ni el problema que tienen al frente.

¿Quiénes son?

Empezando con Carrizo y los “chiquiministros” que tiene alrededor. Sabonge, Rojas, Ramón Martínez y Federico Alfaro. Mucho abarcan y poco logran, con graves consecuencias para el país.

¿Por qué Cortizo confía tanto en ellos?

Porque no tiene en quién confiar. O, ¿es mejor confiar en Benicio?

¿Quién manda en realidad? ¿Nito, el PRD, Benicio, Martinelli o Gaby?

El hecho de que piense la pregunta deja claro ese vacío de poder que hay. Pero Martinelli tiene una cuota constante, importante y visible de poder.

Gaby Carrizo, sinónimo de…

Richard Fifer.

¿Qué le pasó a Eloy Alfaro?

Atrapado en el ideal del viejo PRD y las fechorías del nuevo.

¿El PRD no era el partido más capaz?

Es el rápido deterioro de la capacidad de hacer nada bien ni bueno…

En 2018 me dijo que, económicamente y en ejecución, mejor nos iría con el PRD que con cualquier otro partido. ¿Le falló la brújula o qué?

Eso es lo que se veía. No contábamos con la falta de liderazgo de Cortizo y la influencia nefasta y corrupta de los diputados PRD en la gestión del Estado. Apuesto que al Toro no le hubiera pasado esto.

Usted, civilista, dijo que votaría PRD por el ‘nivel de desastre’ que dejaron Martinelli y Varela. Ahora, ¿de qué tamaño es el desastre?

Igual o peor, con dos agravantes. La excesiva deuda pública y la madre de todos los problemas: la reforma del Seguro . Y al final no voté PRD. Voté por Lombana.

¿Lombana lo hubiera hecho mejor?

Al menos hubiera habido muchos menos señalamientos de corrupción.

¿Cuál es la solución para el Seguro?

Que la gente entienda que su pensión depende de él y que el Estado no debe ni puede seguirlos cargando con un sistema artificialmente solidario. Hay que mudarnos a las cuentas individuales, donde cada quien crea ahorro para sí y lo protege como protege su casa. Si patean la lata, el sistema va a fracasar antes del 2030.

Sucre, Eyra o Lau, ¿quién manda ahí?

Eyra. Le tuerce la boca hasta a Nito.

Su versión de la salida de Turner.

Ella controlaba las adquisiciones. Cuando le empezaron a mandar las órdenes para que las firmara, se creó la fisura.

¿En qué lista debería estar Panamá?

Debería, en ninguna. Pero hemos hecho lo posible por no perdernos de ninguna. Pura incompetencia.

¿Esas listas han provocado fuga de capitales de los bancos locales o no?

Poco, pero han crecido y se han agravado las percepciones de riesgo del país.

¿Por qué es tan duro abrir una cuenta de banco en Panamá?

Porque no ha habido forma de que los bancos convenzamos a la Superintendencia de Bancos de que nos estamos quedando en el Siglo XIX. Hasta Honduras tiene una regulación más abierta y tecnológicamente desarrollada.

Zulay Rodríguez, en una palabra.

Chavista.

Y, ¿Martinelli?

El jefe de la chavista.

Proyectos bancarios. Su opinión.

Los mueve Zulay Rodríguez y solo generarán escasez y dolor a la clase que ella dice proteger.

¿Qué no ha entendido el gobierno?

Que ningún país sale adelante endeudándose para engordar la burocracia, un lastre a la productividad y al crecimiento. La burocracia debe ser la consecuencia de la prosperidad del país, no la causa.

Y la población, ¿qué no ha entendido?

Que se tiene que poner a trabajar, en vez de esperar que el diputado le resuelva. La plata para subsidios y para el salve del diputado se va a acabar pronto. La capacidad de endeudarnos está por terminarse.

¿Por qué la gente no está en la calle, si nos roban a diario?

La gente va a estar en la calle. Va a llegar un momento en que las necesidades van a ser mayor que el cuento político.

¿Cuál es el pensamiento del panameño acerca de la corrupción?

Como aquí tan pocos pagan impuestos y esos también pagan poco, la gente piensa que no le roban a ella. A la tipa con siete subsidios no le importa que el bate cueste $300 si su hijo tiene el bate. No puede entender que ese sobrecosto es lo que la tiene recibiendo salud de tercer mundo.

¿De dónde tiene que venir el cambio?

La clase media es la que transforma las sociedades, pero aun no hay una masa crítica preocupada. Todos te dicen “sigue hablando”. ¿Por qué no se atreven ellos?

Subsidios. ¿Cuánto daño hacen?

No fomentan la productividad, acostumbran a no trabajar y minan la libertad de quienes los reciben. No lo saben, pero se vuelven esclavos del Estado.

Oposición. ¿A la altura o tímida?

Cómplice. No hacen ninguna fuerza en la Asamblea para enrumbar las cosas ni piden investigar los casos de corrupción.

Y, ¿los gremios?

El problema es que no militan los dueños sino los empleados, y a menudo prevalece un propósito multinacional, no nacional.

Su pronóstico de aquí a 2024.

Dos años de recesión, fragmentación e intentos financiados de cambios ideológicos. Depende de cómo lo sorteemos, veremos algo mejor en los siguientes dos.

Hermanos Martinelli. Lo primero que le viene a la mente.

Muchachos, 30 años no es nada.

Hospital modular.

Ahí se estrenaron los corruptos.

Odebrecht. ¿Quién va a ser el gran ganador y el gran perdedor?

El tema está tan sucio y aquí los procesos son tan traicioneros, que cualquier cosa puede pasar. Pero no veo por qué habría condenas cuando no las ha habido.

¿Sirvieron las lecciones de Odebrecht para la nueva ley de contrataciones?

Esa ley es como la ley electoral: la modifican a conveniencia del que mande.

Su consejo a Cortizo.

Usted no se va a reelegir. Convierta los problemas en oportunidades.

Nuevos corregimientos, en una frase.

Más burocracia y politiquería.

Todólogos, no médicos, recetando medicamentos por redes sociales.

Lo peligroso no es su ignorancia sino presumir que saben.

Independientes. ¿Lo son o no tanto?

Relativamente, pero en una Asamblea politizada y parcializada hay que negociar y eso los compromete.

Educación. ¿La estrella del gobierno?

La obra maestra de la incompetencia y corrupción del PRD.

Defensoría del Pueblo. Su opinión.

La Defensoría y Antai podrían cerrarlas y gastar esa plata en bolsas de comida.

Militarización.

No hay tongo bueno. Debemos volver a un ministerio manejado por civiles y ponerle coto al crecimiento de la inseguridad antes de que nos rebase. Los incentivos del poder no están ni en el Oncológico ni en Senacyt, sino en Seguridad. Por eso le duplican el presupuesto.

Estados Unidos con una oficina aquí para lograr condenas en casos de lavado.

Como no hemos sido capaces de hacerlo solos, nos pusieron nana.

¿Nos conviene más irle a China o a Estados Unidos?

A todos, pero parece que no podemos vivir sin la nana. Ni la china ni la rubia.