La incidencia de covid-19 vuelve a subir en España en la última semana

Asimismo, el Comité de Emergencia de la OMS para la pandemia ha celebrado también una nueva reunión trimestral para evaluar la situación mundial y analizar si el coronavirus sigue constituyendo una emergencia internacional , en un momento de contagios y fallecimientos relativamente bajos. La decisión sobre si mantener o no la emergencia internacional podría no conocerse hasta los próximos días.

La Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea (UE) han avisado esta semana que la pandemia no ha terminado y que es necesario proteger la salud de la población, sobre todo, de los más vulnerables. “Aunque no estamos en el mismo lugar que hace un año , está claro que la pandemia de covid-19 no ha acabado . Vemos indicadores al alza de nuevo en Europa, sugiriendo que ha empezado otra ola de infecciones”, consta en un comunicado conjunto emitido por la OMS-Europa, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y la Comisión Europea (CE).

