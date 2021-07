La inauguración de Tokio 2020 abrirá los Juegos más esperados de la historia entre contagios y gradas vacías

Un año después y con una situación sanitaria relativamente peor a la de 2020 -100 veces más contagios detectados pero con menos gravedad gracias a la vacuna-, los Juegos podrán dar finalmente comienzo con una ceremonia de apertura en la que la falta de público será la protagonista . No obstante, como ha ocurrido este último año, no quitará ni un ápice de la ilusión de los participantes.

