La impostergable generación de empleo formal

Se estima que ya superan las 800 mil personas que buscan su sustento mediante empleos informales, lo que representa una mayor proporción que los empleos formales. Muchos de ellos se atienden de alguna manera en la CSS o el Minsa, sin aportar. Esto agrava la insostenibilidad del funcionamiento de la CSS y el Minsa. Es necesario crear, idear formas para que estas personas busquen la estabilidad y coticen a la CSS. Para esta labor tiene que haber una conjunción de voluntades entre la sociedad, gobierno, empresas, CSS e individuos. A manera de ejemplo, estas personas que procuran sus ingresos, ya sea en puestos informales o en la calle, jamás serán sujetos de crédito, porque no pueden demostrar que tienen ingresos ni capacidad de pago, pero, ¿que tal si la banca se pone creativa ? Y decide regularizar a los trabajadores informales que se animen a utilizar sistemas de pago similares al Yappi, con la condición que se afilien a la CSS, con el cual ellos podrán tener acceso a un registro de sus ingresos y toca a los bancos ofrecer considerar esto como referencia de que el individuo genera ingresos, que eventualmente lo capacitarían para ser un sujeto de crédito, educando para el ahorro, por ejemplo, para adquirir vivienda u otros bienes. Sabemos que los bancos no son instituciones de caridad ni mucho menos, pero podría ser interesante un nuevo mercado; tomar en cuenta que estas personas en conjunto mueven mas de 1,000 millones de dólares anuales de la economía que no pasa por bancos y que podría ser rentable manejarlos.

