La importancia del Humedal Bahía de Panamá

El Humedal Bahía de Panamá no solo es un sitio con manglares, lodo y cangrejos; es una de las zonas de mayor importancia para las aves playeras migratorias del continente americano, ya que el 90% de ellas estaciona en Panamá. La gestión integral de esta área protegida implica crear una clara conciencia de la relación directa entre la conservación del humedal a través de la educación, organización y el trabajo en equipo junto a las organizaciones no gubernamentales que han dedicado tiempo y recursos para la protección del humedal. El reconocimiento de las actuales amenazas más la visualización de los efectos que tendrá el cambio climático es necesario para mantener el equilibrio que existe en el humedal y poder a la vez mantener los beneficios que obtienen los panameños de esta área protegida.

No obstante, al estar el área protegida Humedal Bahía de Panamá bajo el lente de un manejo íntegro y transparente, hay que tener en cuenta que este no es solo manglares, sino diversos ecosistemas que lo conforman más la parte social. Un estudio realizado por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (Ciam), en 2017, determinó cuatro áreas: manglares que cubren una superficial de 23 mil 103.7 hectáreas del total del área protegida, vegetación baja inundable con una superficie de mil 228.5 hectáreas, albinas con mil 349.2 hectáreas y fangos con una extensión de 25 mil 6585.6 hectáreas, siendo esta la de mayor superficie. En cuanto a la parte demográfica, el Humedal Bahía de Panamá está en permanente interacción con aproximadamente un millón 525 mil 554 habitantes que se ubican en los distritos de Panamá, San Miguelito, Chepo y Chimán, con lugares poblados ubicados dentro del humedal, como es la isla Chepillo frente al delta del río Bayano o la comunidad de Chimán, ubicada a un costado del delta del río del mismo nombre.

