La importancia del ahorro en el hogar

Estar endeudado y no tener capacidad monetaria es una de las sensaciones más angustiantes que se puede experimentar una familia en cuestiones financieras, pero la constancia del ahorro siempre será la estrategia que ayude a controlar los pagos , para así evitar el cobro de recargos y arruinar el historial crediticio. Incluso, si se tiene el buen hábito de ahorrar, no sería necesario, muchas veces, caer en deudas.

