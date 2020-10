La importancia de la alfabetización digital en tiempos de pandemia

El escenario ideal, dado el futuro incierto, es que estas estrategias digitales funcionen en su totalidad y a la mayor brevedad. Sin embargo, si estas estrategias no van acompañadas de una alfabetización digital cónsona, pudiéramos estar ampliando la brecha digital, que no es más que la separación entre las personas que utilizan las tecnologías en su vida diaria y aquellas que no, ya sea por falta de equipos tecnológicos, acceso a internet o desconocimiento de lo tecnológico.

En este punto es importante aclarar que la alfabetización digital no es un tema que afecte a una generación en específico. Aunque los “nativos digitales” están mayormente familiarizados con el uso de dispositivos tecnológicos, no necesariamente han desarrollado las habilidades para completar una verdadera alfabetización digital.

