la importancia de ejercitar la memoria y el lenguaje oral para mejorar el aprendizaje en los niños

La misma norma debería valer para los docentes: “ La etapa infantil debería dedicarse sobre todo a la expresión oral . Prácticamente todos los niños pasan a primaria sabiendo leer y escribir y se nos olvida que la educación infantil no es obligatoria y esto ocurre por algo. Yo recomendaría menos fichas y trabajar más con el niño de manera manipulativa y a través del juego simbólico. A los niños les sacas de la fichas y no saben generalizar ese aprendizaje. Hacemos niños como robots que están sentados cinco horas al día porque es lo más cómodo”, denuncia.

No saber redactar, resumir de forma oral o escrita lo que se ha leído, un escaso vocabulario, graves faltas de ortografía o problemas para expresarse son algunas de las carencias más importantes. “Son cosas que no se trabajan en el colegio como tampoco se trabajan las técnicas de estudio, de hecho, la lectura comprensiva es una de las técnicas más importantes”, añade.

Desde su experiencia como maestra, Pilu ha detectado que cada vez más niños y niñas pasan a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) sin haber alcanzado un buen nivel de lectura comprensiva. Una dificultad que, aunque quizás no repercuta de forma directa en esa etapa, puede tener terribles consecuencias más adelante : “Suele desembocar en un problema a la hora de estudiar, ya que no consiguen comprender lo que leen y como consecuencia, el resultado es estudiar de manera memorística, algo que en primaria y secundaria te puede sacar del paso, pero que una vez llegan a la facultad se convierte en catástrofe ”.

Una de sus más fervientes defensoras es la docente Pilu Hernández Dopico, a la par preparadora de oposiciones desde hace más de una década y autora del blog El pupitre de Pilu, desde donde aboga por un cambio de metodología las aulas: “impartimos clases en edificios del siglo XIX, maestros del siglo XX, a niñ@s del siglo XXI”. Porque como confiesa a 20minutos: “ Lo no es normal que a los niños de ahora se les enseñe igual que hace 70 años . El mundo ha cambiado vertiginosamente, puede que se trabaje con tablets pero la metodología no varía y eso es un error”.

Adquirir la capacidad para la lectura representa, sin lugar a duda, una de las experiencias más enriquecedoras e íntimas del ser humano , que como describió el autor de Las crónicas de Narnia C. S. Lewis: “nos convierte en mil personas diferentes sin dejar de ser uno mismo”. Sin embargo, no es lo mismo leer que comprender y, por eso mismo, es importante que desde bien pequeños los niños adquieran el hábito de una buena lectura comprensiva .

