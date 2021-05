La importancia de decir ‘no’

Por eso, debemos aprender a elegir todo el tiempo, y saber decir no, la honestidad con nosotros mismos es un anhelo, para conseguirla es indispensable decir la palabra no.

Sonreír y expresar frases cordiales se convirtió en una norma como cultura, decir mentiras blancas y estar de acuerdo con alguien, aunque no estés de acuerdo; aprender a fingir que se es amigo(a) de alguien que no te cae bien, a comprar cosas que en realidad no quieres.

You May Also Like