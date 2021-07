La importancia de contar con un fondo de emergencia

Por la importancia vital que tiene de garantizarnos ese respaldo para cubrir los imprevistos que afrontamos invariablemente a lo largo de nuestra vida, te recomendamos que, si no tienes un fondo de emergencia considerado en tu presupuesto general, es el momento de empezar a crearlo. Es bueno aclarar que tenerlo no evitará posibles gastos extraordinarios, pero te ayudará a evitar crisis financieras que dañen de manera irreversible tu gestión patrimonial a largo plazo.

You May Also Like