La importancia de aprender a perdonarse a uno mismo

Siempre se habla de la importancia que tiene saber perdonar a los demás. Sin embargo, perdonarse a uno mismo es, quizás, mucho más difícil. Algunos lo llaman “machacarse” otros “fustigarse”. Pero lo que está claro es que no practicar el autoperdón tiende a derivar en inseguridad y baja autoestima.

Las personas que son incapaces de perdonarse a sí mismas tienden a culparse. Esto provoca que carguen con responsabilidades que en ocasiones no les competen y que sientan una gran vergüenza. Todo esto va a generar rumiaciones (pensamientos a los que se les da muchas vueltas y se vuelven obsesivos), pero también situaciones en las que dejarán de ser ellas mismas para intentar cambiar y agradar a los demás.

La incapacidad para perdonarse genera ansiedad y depresión

Una investigación publicada en el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI), Letting myself go forward past wrongs: How regulatory modes affect self-forgiveness, subraya cómo siempre existen situaciones que pueden provocar pensamientos o sentimientos negativos. Por ejemplo, hacer algo que realmente no se desea, cometer un error, mentir, entre otras posibilidades. Sin embargo, la incapacidad de perdonarse a uno mismo puede llevar a las personas a “detestarse a sí mismas y creerse que no son dignas de confianza y amor”.

Por esta razón, la investigación indica que la evidencia empírica “sugiere que el autoperdón está relacionado con una alta autoestima, un bajo neuroticismo y bajos niveles de ansiedad y depresión”. La culpabilidad, intentar cambiar para agradar o intentar ser perfecto, todo esto puede derivar en ansiedad y depresión. De hecho, no podemos olvidar que uno de los síntomas de la ansiedad es la rumiación.

Para evitar esa baja autoestima, además de los problemas de ansiedad y depresión que pueden provenir de la falta de autoperdón, es necesario saber cómo perdonarse a uno mismo. Para ello, es importante tener en cuenta dos consejos que es conveniente conocer y poner en práctica.

Abandonar las críticas hacia uno mismo

La psicoterapeuta Isabel Cristina Flores Portal llama la atención en su artículo El perdón como potencial humanosobre la importancia que tiene abandonar las críticas hacia uno mismo. Frases como “no soy suficiente”, “es que todo lo hago mal” o “jamás voy a llegar a nada” denotan un bajo autoconcepto que afecta, gravemente, al autoperdón.

Además, Flores Portal menciona algo muy interesante como es que “Si la persona logra perdonarse […] estará más apta para poder perdonar a los demás”. Quizás, porque será más flexible y tolerante con aquello que hagan otras personas, pues actuará de igual forma consigo misma.

Reconocer los errores y resolverlos

Otro de los puntos interesantes para saber perdonarse a uno mismo es reconocer los errores. La psicoterapeuta Flores Portal indica que el autoperdón solo es posible si se llega a este punto. Pero, el reconocimiento no es suficiente, también es importante ponerles solución.

Para ello resulta fundamental prestar más atención ante posibles situaciones en las que, con frecuencia, se comete un mismo error. También, analizarlo ya que puede ser una acción aprendida desde pequeño que se hace de forma automática.

Con tan solo abandonar las críticas hacia uno mismo y reconocer los errores (poniéndoles solución) es suficiente para empezar a practicar el perdón a uno mismo y sentirse más satisfecho con la vida. Una sensación que deriva de una buena autoestima y una “reducción de la sintomatología depresiva” como apunta Flores Portal.