La ilustradora Paula Bonet publica ‘La anguila’, su primera novela

El libro, que no son unas memorias, según afirma la propia Paula Bonet, trata el tema del abuso y el feminismo, causa por la que la escritora se ha vuelto más activa en los últimos años. “Me hubiera gustado denunciarlo con nombre y apellidos cuando sucedió, pero no era ni consciente de que había sucedido. El libro explica cómo a veces necesitamos quince o veinte años para entenderlo “, afirmó en declaraciones para La Vanguardia.

A ellos se unieron La sed (Lunwerg, 2016) y Roedores. Cuerpo de embarazada sin embrión (Random House, 2018), este último era una especie de diario íntimo que la ilustradora estaba escribiendo estando embarazada y que se dio la vuelta cuando abortó para convertirse, según reza uno de los subtítulos de la obra, en un “ diario de dos abortos “. Además de eso, también ha colaborado como ilustradora en libros de Rosa Montero, Joan Didion, The New Raemon o Aitor Saraiba.

Han pasado siete años desde que la valenciana publicara su primer libro, Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End (Lunwerg, 2014), que era un compendio de ilustraciones y textos propios, íntimos y muy personales. Tras este publicó 813 Truffaut (Bridge, 2015), su particular homenaje a la vida y filmografía del cineasta francés François Truffaut.

